У пса Патрона, который помогает черниговским саперам, появилась коллега - Найда. Собака является "сотрудницей" группы поисковых водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда Черкасской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Найда - породистая овчарка, хотя к спасателям попала из приюта. С первых дней знакомства она показала дисциплинированность и страсть к воде, так что собаку решили научить командам для спасательной работы. Впереди у нее еще несколько классов "школы", но уже сегодня она она готова заботиться о купающихся в сезон отдыха", - говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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