В Соледаре, что в Донецкой области близ Бахмута, который сейчас недалеко от линии фронта, нанесли удар по предприятию Артемсоль. Ещё в прошлом месяце из-за приближения боев оно остановилось, что вызвало дефицит соли в Украине, а теперь попало под обстрел.

На видео, которое снимает работник предприятия, видно, что большая часть производственных помещений разрушена, на земле лежат остатки оборудования. В зданиях, которые уцелели, повылетали окна.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.