Впервые в Украине соль стала стоить дороже сахара. Соль стоит 325 гривен за мешок в 10 кило. Сахар на том же рынке - 255 грн за 10 кг.

Фото сделано на одном из рынков в Полтавской области.

В магазинах соль встречается все реже после того, как Артемсоль прекратила работу.

"Возвращаются времена средних веков, когда продажа соли приносила доход не меньший, чем добыча золота", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.