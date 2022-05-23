Как скажется остановка работы предприятия Артемсоль на поставках соли в украинские магазины?

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, "Артемсоль" полностью перекрывала потребности Украины в соли. Импорт шел, но в основном, более дорогих видов соли (мелкой йодированной, розовой и др). Плюс - предприятие обеспечивало потребности промышленных пищевых предприятий.

"Но в последнее время было перепроизводство соли, поэтому на какой-то период запасов еще хватит. В дальнейшем же придется импортировать. Проблем с импортом не будет. Соль - не тот продукт, который нужно долго искать на внешних рынках, но, вполне возможно, подрастет цена", - говорит Пендзин.

При этом в ряде городов, в основном, небольших (в частности, в Броварах под Киевом, Миргороде Полтавской области и др) соль уже есть далеко не во всех магазинах, что заставляет людей выгребать остатки и провоцирует ажиотаж. К примеру, в Броварах каменной соли не было в "АТБ" и "Сильпо".

В Киеве люди также жаловались на отсутствие продукции "Артемсоли" в "Сильпо" и "Новусе" - она закончилась примерно неделю назад, а нового завоза не было. Но в то же время полки ломятся от соли других производителей (в основном, морской, которая стоит порядка 20-30 гривен за упаковку).

Но эксперты это связывают, скорее, с проблемной логистикой (товар не успевают вовремя подвозить), чем с реальной нехваткой украинской соли не рынке. "Продукция "Артесмоли" еще не успела закончиться", - говорит Пендзин.

"Проблемы с солью, о которых сейчас пишут СМИ, на самом деле распространяются не только на соль. У нас и с содой проблемы, и со многими другими продуктами. И перебои будут только нарастать, в том числе из-за логистических сложностей и дефицита горючего (товар просто не довозят в магазины). Также идет увеличение импорта продуктов питания по многим группам, что подрывает и без того низкую конкурентоспособность отечественных предприятий, поэтому они будут сокращать производство", - говорит глава концерна "Ярослав" (в него входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук.

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