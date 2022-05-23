Из-за обстрелов с апреля не работает "Артемсоль". Дефицит продукции скоро почувствуют в ЕС
Крупнейшее в Европе предприятие по добыче соли "Артемсоль" не работает с апреля из-за боевых действий.
Об этом заявил и.о. директора Виктор Юрин в комментарии для "Вильного Радио".
По его словам, продукцию невозможно вывозить железными дорогами из-за постоянных обстрелов. Из-за остановки "Артемсоли" соль в Украину придется импортировать.
Предприятие расположено в городе Соледар Донецкой области, неподалеку от Бахмута, где сейчас ведутся жестокие бои.
Юрин сообщил, что остановку "Артемсоли" почувствуют на себе и потребители за границей.
"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов - Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", - добавил Юрин.
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