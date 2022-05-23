Крупнейшее в Европе предприятие по добыче соли "Артемсоль" не работает с апреля из-за боевых действий.

Об этом заявил и.о. директора Виктор Юрин в комментарии для "Вильного Радио".

По его словам, продукцию невозможно вывозить железными дорогами из-за постоянных обстрелов. Из-за остановки "Артемсоли" соль в Украину придется импортировать.

Предприятие расположено в городе Соледар Донецкой области, неподалеку от Бахмута, где сейчас ведутся жестокие бои.

Юрин сообщил, что остановку "Артемсоли" почувствуют на себе и потребители за границей.

"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов - Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", - добавил Юрин.

Ранее мы писали, что правительство Украины ввело нулевые квоты на экспорт, подлежащий лицензированию в 2022 году, ржи, овса, гречихи, пшена, сахара и соли, пригодной для употребления людьми.

Также "Страна" сообщала, что в ЕС и Турции из-за войны в Украине в магазинах заканчивается подсолнечное масло. За него даже дерутся.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.