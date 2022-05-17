Украинский завод напитков "Coca-Cola", пострадавший от обстрелов российских оккупантов, постепенно возобновляет работу в поселке Большая Дымерка Киевской области. До конца мая на заводе планируют возобновить мощности на 100%.

Об этом Forbes Украина рассказал директор по корпоративным связям и устойчивому развитию компании Андрей Бублик.

"Мы планируем до конца мая восстановить мощности на 100%", – сказал Бублик.

По его словам, уже налажено производство напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Объемы их производства в компании не разглашаются. Впрочем, отмечается, что производственные линии завода не пострадали, но полноценно возобновить производство сразу не удается из-за проблем со снабжением сырьем и другими компонентами.

"В марте на предприятии в результате обстрелов была разрушена электростанция и частично офисное здание. Остальные помещения и склады пострадали некритично. Цифр точных убытков в компании не называют, объясняя пока их отсутствием", – пишет Forbes.

Компания не отказывается от импорта Coca-Cola в Украину из Чехии и Польши во избежание дефицита, но уже экспортирует производимые напитки в Молдову. Экспорт в Армению еще не возобновили.

Ранее мы писали, что компания Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка, если война в Украине затянется. В первые дни войны компания заявила, что не собирается уходить с российского рынка, что вызвало призывы к бойкоту в Украине. При этом гендиректор компании Джеймс Квинси сомневается, что их выход способен оказать давление на власти РФ.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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