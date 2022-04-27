"Новая почта" возобновила доставку из зарубежных интернет-магазинов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь украинцы снова могут заказывать товары в зарубежных интернет-магазинах, в которых нет прямой доставки в Украину и получать их по своему адресу, в любом работающем отделении или почтамате "Новой почты".

Возобновлена доставка заказов из любых интернет-магазинов США, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Польши, Турции и Италии. В ближайшее время в компании планируют запустить Китай.

Стоимость доставки осталась постоянной, как и до войны, и зависит от веса посылки: чем больше вес - тем ниже стоимость доставки. Точную цену можно рассчитать с помощью специального калькулятора на сайте NP Shopping.

Напомним, в Киеве возобновит работу сервис заказа такси Uber. Он не будет брать комиссию за услуги.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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