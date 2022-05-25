Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо, которое было остановлено 17 мая, планируют вернуть. Об этом сообщил заместитель министра экономики Денис Кудин в эфире национального телемарафона.

По словам Кудина, это сделают, когда исчезнет дефицит топлива. Сейчас нужно время для насыщения рынка, поскольку логистика испытывает значительные нагрузки.

"Лаг снабжения, время от контрактирования до вывоза в Украину может быть до 30 дней. Есть примеры, когда крупные операторы ввезли горючее в Констанцу (порт в Румынии — прим.) еще месяц назад, и до сих пор не весь этот объем въехал в Украину. Поэтому, как только ситуация нормализуется, я думаю, что с большой вероятностью в той или иной форме ценовое регулирование на рынок вернется", - говорит Кудин.

Напомним, в мэрии Киева обещали до конца мая решить проблему дефицита топлива, однако отсутствие бензина и дизеля на АЗС в Киеве становятся причиной километровых очередей.

Также мы писали о том, что в Украине начинается продуктовый ажиотаж, когда гречку продают по 90 грн и есть дефицит овощей. В соцсетях публикуют снимки пачки "Артемсоли" по цен 95 грн/кг. До войны ее стоимость была около 7 грн.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.