Проблемы с дефицитом бензина в Украине продолжаются и после отпуска цен.

В Киеве, на Троещине, очередь на заправку "Окко" растянулась более чем на километр. Заправляют при этом тут только по талонам (по безналу) и с ограничением до 20 литров на руки. Цена А-95 - 53 гривны.

Отмети, что сегодня в США цена на бензин обновила исторический рекорд - 1,24 доллара за литр. Или же 47 гривен по курсу в обменках.

Ранее первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что проблема дефицита топлива в Киеве исчезнет в конце мая. Поворозник признал, что сегодня в столице есть дефицит топлива для горожан для пользования частным транспортом.

Кроме того, украинские сети автозаправочных станций начали заключать первые соглашения по поставкам топлива без регулирования цен. С учётом наценки АЗС цены будут примерно 60-72 гривны по дизелю и 55-65 гривен по бензину А-95.

Также напомним, что в Украине отменили государственное регулирование на топливо. 17 мая Кабмин принял соответствующее постановление №594. Официально оно было опубликовано и вступило в силу 19 мая. И сети АЗС уже начали корректировать ценники под новую планку. "Страна" разбиралась, как работает топливный рынок без госрегулирования.