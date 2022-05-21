Городской глава Николаева Александр Сенкевич допустил повышение стоимости проезда в транспорте в городе, если не стабилизируется ситуация с топливом.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "НИС-ТВ".

"Мы видим по количеству маршруток, что перемещаться по городу стало невыгодным. Я думаю, что если ситуация в ближайшие там недели не стабилизируется, то придется еще поднимать стоимость на проезд. Перевозчики будут к нам обращаться, потому что я не знаю, кто сейчас готов бесплатно или в себе в убыток возить людей по городу", - сказал мэр.

Ранее мы также писали, что в Киеве с субботы, 21 мая, резко повышается стоимость проезда почти во всех маршрутках: с 6-10 до 15 гривен за поездку. Лишь на коротких маршрутках (где ранее стоимость была 6-8 грн) может быть установлена стоимость в 12 гривен за поездку.

Напомним, в Украине продолжаются проблемы с топливом, за которым на заправках выстраиваются многочасовые очереди.

На фоне дефицита и подорожания стали поднимать проезд не только в такси, но и в общественном транспорте.

"Страна" разбиралась в подробностях, как дорожает проезд в Украине из-за проблем с топливом.