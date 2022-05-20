В Запорожье общественные перевозчики не вышли на маршруты из-за высоких цен на топливо и его банального дефицита. В городе готовятся повысить тарифы на проезд.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

На работу сегодня не выехали 58 маршруток. Когда о забастовке узнали в мэрии, движение транспорта было возобновлено.

"Мы понимаем, что это была полностью срежиссированная акция. Более того, нам известно, что еще два предприятия-перевозчика накануне получали угрозы, а неизвестные пытались заблокировать их работу", - заявляет Куртев.

В связи с этим мэрия города готовится к расторжению контрактов с этими четырьмя местными перевозчикам.

Куртев пригрозил, что "если кто-нибудь из перевозчиков попытается еще раз парализовать жизнь в Запорожье", то "мы привлечем военкомат и передадим транспортные средства таких перевозчиков на нужды наших воинов".

А в связи с объективным ростом цен на бензин, в городе готовятся повысить тарифы на проезд. Только троллейбусы и трамваи останутся бесплатными.

Ранее "Страна" рассказывала, что происходит с топливом после отмены госрегулирования. Сети АЗС уже начали корректировать ценники под новую планку: бензин - по 52, дизель - по 58.



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