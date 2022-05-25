В соцсетях появилось фото пачки артемовской соли по цене 95 гривен за кило (до войны килограмм стоил около семи гривен). Где сделано это фото доподлинно неизвестно. Однако в телеграм-каналах пишут, что по такой цене продают соль в Мостисках Львовской области.

Отметим, что предприятие по добыче соли - "Артемсоль", которое находится в районе Бахмута, остановилось в апреле из-за боевых действий. Это вызвало ажиотажный спрос на соль в украинских магазинах и, вслед за этим, она начала исчезать с полок.

"Сейчас торговые сети закупают импортную соль. Но для этого нужно время - приходится везти длинным путём через западную границу (плюс очереди на кордоне и дефицит топлива). Тем не менее импортная соль уже начала появляться на прилавках. Стоит дорого - 30-35 гривен за кило. Но все ж таки не 95. Так что смысла в покупке соли по 95 гривен нет", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

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