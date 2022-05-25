В Украине снова намечаются проблемы с продуктами питания.

Напомним: в начале войны еда в большинстве регионов стала дефицитом, даже за хлебом выстраивались огромные очереди. Но затем ритейл перестроил логистику, заводы снова запустили производство, и ситуация на торговых полках более-менее стабилизировалась. Правда, выросли цены.

Но сейчас в торговле снова говорят о трудностях. На сегодня наметилось сразу несколько проблемных категорий: плодоовощная продукция, соль и крупы, в частности, гречка.

Может возникнуть их дефицит или вырасти цены. Но и с другими продуктами питания не все так гладко. Из-за проблемной и дорогой логистики (в виду дефицита топлива) еда как минимум продолжит дорожать. Не исключены также перебои с поставками.

Разбирались, что происходит с продуктами и ценниками в магазинах.

"Ждем очередей за солью"

Мы уже писали, что из-за остановки "Артемсоли" в Украине начались проблемы с солью - в некоторых супермаркетах отечественной продукции уже нет.

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, "Артемсоль" полностью покрывала потребности Украины в соли.

Импорт шел, но, в основном, более дорогих видов соли (мелкой йодированной, розовой и прочей). Плюс предприятие обеспечивало потребности промышленных пищевых предприятий.

"Теперь придется импортировать. Соль не тот продукт, который нужно долго искать на внешних рынках, но, вполне возможно, подрастет цена", - говорит Пендзин.

Как рассказал нам руководитель офиса по коммуникациям сети "АТБ" Сергей Демченко, они закупали продукцию "Артемсоли" на склады еще с марта, прогнозируя возможные трудности с доставкой товара.

"Поэтому были определенные запасы, и их хватило на последние две недели, в течение которых поставок от "Артемсоли" из-за остановки предприятия уже не было", - говорит Демченко.

По его словам, спрос на соль сейчас ажиотажный, что во многом поясняется тем, что прогнозируется дефицит отечественной продукции.

"Люди почему-то считают соль стратегическим товаром, поэтому кинулись ее скупать", - отмечает Демченко. К причинам повышенного спроса, помимо слухов о дефиците, можно добавить также начинающийся сезон консервации.

В этом году многие украинцы планируют делать домашние заготовки, а с ними стоимость соли важна, так как ее нужно много. Поэтому все ринулись за дешевой продукцией "Артемсоли".

То есть запасы отечественной соли, учитывая огромный спрос на нее, закончатся очень быстро. Ритейлеры рассчитывают, что на внутренний рынок пойдут определенные объемы, которые готовились на экспорт, но конкретных договоренностей на этот счет пока нет.

В целом, как считает Демченко, дефицита соли не будет, но покупателям предложат импортную продукцию.

"Мы уже сейчас поставляем турецкую соль. Там непростая логистика через Европу, поэтому возможны разного рода заминки с поставками на склады и в магазины. Плюс товар получается дороже отечественного. Если килограмм продукции "Артемсоли" стоил 9 гривен, то турецкой соли - около 20 гривен", - рассказал нам Демченко.

Он также добавил, что в сети взяли категорию соли под особый контроль: будут пристально отслеживать спрос и при малейших признаках ажиотажа и намечающегося дефицита увеличат импорт. Возможно подключение поставок из Польши и Венгрии.

Но понятно, что импортная соль будет сравнительно дорогой: ценники уже сейчас доходят до 30-35 гривен за килограмм в розницу (что заметно выше стоимости украинской соли) и могут еще больше вырасти - как на фоне ажиотажа, так и из-за валютных качелей и подорожавшей логистики.

К слову, в сети вчера публиковались фото артековской соли по цене 95 гривен за кило. Где они сделаны - непонятно.

Но в любом случае по такой цене соль точно нет смысла покупать - импортная соль в три раза дешевле.

"В Херсоне редис по 3 гривни, в Киеве - по 45"

К проблемным категориям Сергей Демченко относит плодоовощную продукцию, в частности, овощи борщевого набора.

"Тут причин несколько. Во-первых, идет смена урожая (старый уже заканчивается, новый только начинается), во-вторых, немалая доля продукции сконцентрирована на оккупированных территориях и недоступна к вывозу. В-третьих, приходится переключаться на импорт, а там подводит логистика - она "длинная" и дорогая, что не всегда позволяет оперативно пополнять запасы продукции в магазинах. Плюс растут цены из-за той же логистической составляющей", - пояснил нам Демченко.

"Украина фактически отрезана от поставок ранних овощей и ягод из оккупированной Херсонской области. Из-за этого на Херсонщине цены рухнули, а в других регионах, наоборот, слишком высокие. Например, ранняя капуста на прошлой неделе в Херсонской области была по 10 гривен за килограмм, в остальных областях страны - по 50 гривен. Цена редиса на Херсонщине держалась на уровне 3 гривен, в Киеве - 40-45 гривен. По огурцам разница в ценах 7-10 гривен и 40-50 гривен соответственно. Также прогнозируется рост цен на бахчевые в этом году. Если херсонские арбузы мы покупали по 7-10 гривен, то импорт будет втрое дороже", - добавил руководитель проекта "АПК: овощи и фрукты" Александр Хорев.

На дороговизну овощей в Украине сейчас влияет также погода. Из-за холодов предложение ранней капусты и клубники на прошлой неделе сократилось. Одновременно фактически закончился сезон прошлогодней капусты. Поэтому возник дефицит капусты и цены на нее взлетели. Так, если 13 мая килограмм ранней капусты стоил от 35 гривен, то к 20 мая - от 44 гривен, говорится в отчете East fruit.

Что касается перспектив будущего урожая, то по многим позициям ожидается дефицит. Например, в Одесской области фермеры массово снизили площади под томатами, огурцами и зеленым горошком. Поясняют это тем, что культуры в выращивании дорогие, а каким будет спрос и цены - непонятно.

"В целом и по овощам, и по фруктам в этом сезоне будет много импорта. Это не значит, что все позиции обязательно будет дороже. Ввозятся они сейчас без пошлин, и голландский лук вполне может оказаться дешевле украинского. Но тут вопрос в логистике - они не быстрая, с пробками на границе и блокпостами на дорогах, плюс сохраняется дефицит топлива, а цены на него высокие", - отмечает Хорев.

Гречка по 90?

Также на горизонте новая проблема - с гречкой. Собственно, разбирать ее начали еще с марта, а ценники пошли вверх и в некоторых регионах достигали 70 гривен, а на зеленую гречку - 89-90 гривен. Но в целом по Украине ценники были ниже - 45-50 гривен за килограмм.

В новом сезоне ценник на гречку в 90 гривен может стать нормой. А сама крупа рискует попасть в разряд дефицитных. Об этом заявили в Международной ассоциации гречки.

Глава этой организации Сергей Громовой пояснил, что ранее Украина много гречки импортировала из России, что в следующем сезоне будет невозможно. Своей гречки мы вырастим меньше обычного из-за провала посевной - во многих хозяйствах попросту не было в нужном количестве посевного материала. Семена нам обещает Канада (140 тысяч тонн), но временные рамки для посева гречихи уже, собственно, закончились. Поэтому что будет с урожаем - неясно.

Сергей Демченко говорит, что пока ситуация с гречкой в рознице более-менее стабильная.

"Но не исключаю, что будут перебои, точечно нехватка продукции уже есть. Сейчас нужно выяснять, что с остатками у производителей и могут ли они дать продукцию хотя бы в сыпучем виде, чтобы мы сами могли ее расфасовать", - говорит Демченко.

Олег Пендзин отмечает, что ежегодно Украина потребляла около 117 тысяч тонн гречки, а производила около 95 тысяч тонн, то есть была потребность в импорте.

"Но это расчеты исходя из 40 миллионного населения. Из страны выехали 6 миллионов граждан, поэтому и потребление в этом году будет ниже. Не уверен, что ситуация с гречкой настолько уж критическая. Но эту тему могут разогнать, чтобы спровоцировать ажиотаж и цены по 100 гривен за килограмм", - говорит нам Олег Пендзин.

Провалы в ассортименте из-за дефицита топлива

Эксперты говорят, что перебои с поставками продуктов и их подорожание во многом провоцирует проблемная логистика.

"Проблемы с топливом еще никуда не делись, дефицит есть, плюс выросли цены. Понятно, что это влияет на всю логистику и ценники на товары. Особенно заметно влияние дорогого транспорта на импортной продукции, с которой логистика длинная и есть сложности с прохождением границ. В целом сроки доставки увеличились, из-за чего продукция может временно "выпадать" из ассортимента", - говорит Демченко.

"Скажем прямо: по ассортименту в рознице то и дело возникают "дыры". Грузовики, как и легковушки, ездят от заправки к заправке, поэтому время доставки увеличивается. По этой причине везти скоропортящуюся продукцию далеко вообще нет смысла. Вот ее и не везут", - добавил Олег Пендзин. По его словам, из-за проблемной и дорогой логистики продукты питания уже в ближайшее время могут подорожать на 5-6%.

"Проблемы с наличием топлива мы еще как-то решаем. Но вот цена имеет значение, и уже поджимает производителей", - сказал нам глава концерна "Ярослав" (в него входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук.