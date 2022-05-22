Из-за войны в ближайшее время в Украине может существенно подорожать гречка. Ее дефицит уже ощущается, ведь страна наполовину зависима от импорта этого продукта, причем в значительной степени - из России.

Об этом сообщил директор Международной ассоциации гречки Сергей Мозговой в эфире телеканала "1+1".

"Сегодня Россия фактически закрыта для поставки гречки. Мы стали ощущать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет, через определенное время, через неделю-другую, к резкому подорожанию. Мы прогнозируем, что она будет стоить на менее 80-90 гривен, в зависимости от региона, за килограмм крупы", - пояснил глава ассоциации.

Ранее мы писали, что Украина ограничила экспорт гречки, риса и овса на период военного положения. Ограничения будут действовать на время военного положения во избежание дефицита.

Также "Страна" сообщала, что вторжение РФ в Украину оказало влияние на четверть мирового рынка зерна. Например, поставки пшеницы из Украины – это более 10% годового потребления пшеницы для 15 стран мира.