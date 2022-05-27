Последние достижения России на Донбассе связаны с тем, что российские войска наступают на меньшей территории, а также с географией местности.

Об этом на брифинге в пятницу, 27 мая, сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

Он напомнил, что наступление российских войск на Киев завершилось провалом из-за логистических проблем, в результате которых колонна техники была растянута на десятки километров вдали от источников обеспечения.

"Донбасс – это другая территория. Она более ровная, более открытая, много полей, малые города и села. И поскольку он на востоке Украины, то ближе к границам России и цепям поставок и ресурсов", – добавил Кирби.

Представитель американского Минобороны добавил, что продвижение РФ на Донбассе ограничивается тем, что войска не хотят оторваться от цепей поставок.

"Еще одна причина, почему они лишь постепенно продвигаются – конечно, не только из-за украинского сопротивления, но и потому, что они не хотят отойти слишком далеко от источников снабжения", – пояснил спикер Пентагона.

Ранее мы писали, что по словам Джона Кирби, США не станут воевать с Россией для разблокировки украинских морских портов.

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