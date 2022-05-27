Высокопоставленный чиновник министерства обороны США сказал журналистам, что, по оценке американцев, Россия потеряла в Украине около 1000 танков, около 350 артиллерийских систем, более 30 самолетов и более 50 вертолетов.

Но РФ все равно имеет большое преимущество перед Украиной в технике и живой силе.



"Они бросили в эту драку ужасно много техники и личного состава. И украинцы несут потери, и россияне несут потери. Росссияне, действительно, имеют преимущество в части людских ресурсов, техники и оружия, надо просто иметь это в виду", - цитирует чиновника телекомпания CNN.



По словам представителя Пентагона, сейчас в Украине действуют 110 российских батальонно-тактических групп, и россияне смогли продвинуться на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.