Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что Украина может потерять город. По его мнению, для этого есть тревожные экономические предпосылки, в частности, массовая трудовая миграция.

Об этом он сообщил в интервью "Стране".

Атрошенко констатировал, что в Чернигове и области тяжелая ситуация с дорогами: они разбиты. Их состояние, а также топливный кризис приведут к подорожанию продуктов и товаров.

"Возобновление дорог в Чернигове – одна из задач. Сейчас основной вопрос в том, что внешние усилия Украины направлены на получение оружия и финансовой поддержки, а экономика страны работает так или иначе на победу в войне. Помимо этого, важнейшие приоритеты – восстановление экономики, предприятий критической инфраструктуры и выплата денежной компенсации или строительство жилья для тех, кто его потерял в результате агрессии РФ. У меня есть огромная просьба, в первую очередь к нашему президенту: будет обидно и глупо, выиграв войну, потерять Чернигов, который выстоял защищая себя, Киев и Украину, вследствие падения экономики и трудовой миграции", - сказал мэр.

Он предложил путь выхода из кризиса.

"Нужно прямо сейчас без промедления подать закон об экономических преференциях для предприятий таких городов, как Чернигов, которые бы уравновесили для бизнеса риски нахождения рядом с агрессором и экономические преимущества. Я предлагаю хотя бы наполовину снизить три основных государственных налога: налог на добавленную стоимость, на прибыль и единый социальный налог на зарплаты. Для предприятий это было бы очень важным аргументом в пользу того, чтобы возобновить производство в нашем регионе. Правильно бы еще было параллельно с этим застраховать весь бизнес в приграничных городах", - заявил он.

Вдобавок он предложил построить крупный центр медицинского туризма.

"У нас есть для этого большая рекреационная площадка рядом с рекой. Мы могли бы выделить несколько десятков гектар для того, чтобы сюда поехали люди. Даже если мы потеряем часть своего населения, я готов рассматривать переселенцев и внедрить государственную программу поддержки на строительство жилья в Чернигове", - добавил Атрошенко.

Также мэр рассказывал, как в первые дни войны разбежалось начальство полиции, а силовики остались без оружия. И какие инструкции получил в первые дни обороны города.