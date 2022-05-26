Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, какая была обстановка в городе в первые дни войны. По его словам, из Киева не поступало никаких указаний, местное начальство разных ведомств разбежалось, а желавшие защищать город силовики оказались без оружия.

Об этом Атрошенко сообщил в большом интервью "Стране".

Мэр признался, что сразу после вторжения РФ из Киева не давали никаких приказов.

"Я ни в коем случае никого не критикую и понимаю, каково было в первые дни войны президенту и его подчиненным. И, вероятнее всего, именно по этой причине мне никто не звонил и никаких задач не ставил", - сказал Атрошенко.

Он добавил, что в конце февраля не смог увидеться и с главой ОГА Вячеславом Чаусом, хотя звонил ему и предлагал встретиться. Однако губернатор был за городом.

"Я хотел сверить свои действия, понимая, что он будет на связи с Офисом (президента - Ред.). Хотел понять, какими должны быть мои действия. Но, к сожалению, в первые дни я не смог этого сделать. Потом он подтянулся в город и все происходило по ходу развития ситуации", - сообщил мэр.

По его словам, в отсутствие четких приказов из центра он "действовал так, как диктовала совесть и честь мэра города с 1300-летней историей – призвал черниговцев защищать наш город".

Также в разговоре была затронута тема раздачи оружия. Атрошенко заявил, что его получали разные люди и с различной мотивацией. Наверное, среди них "были и те, кто планировал с официальным оружием заниматься нехорошими делами".

Как он рассказал, в ТРО Чернигова пошли офицеры СБУ и Нацполиции. Он изложил подробности того, как проходило их вооружение.

"...С оружейного полевого склада ТРО оружие при мне получили со словами "мы офицеры и не хотим, чтобы нам потом было стыдно". Более десяти офицеров СБУ и более тридцати офицеров Нацполиции пошли в рядах ТРО защищать Чернигов. Так они понимали свою офицерскую честь. Хотя в оружейках СБУ и Нацполиции не могло не быть оружия. Но именно потому, что не закончилась война, я считаю, что в рамках отдельного уголовного производства необходимо допросить офицеров среднего и старшего звена этих ведомств о конкретных действиях и командах личному составу, поступавших от руководителей силовых структур Черниговской области и города по защите Чернигова и Украины в первые дни российской агрессии, когда враг подошел к окраинам города. Чтобы позор отсутствия внятных команд и действий, направленных на защиту страны в критической ситуации противостояния с врагом в силовых структурах при вероятном следующем наступлении на Чернигов и Киев не повторился вновь", - сказал мэр.

На вопрос, как вышло, что офицеры и полицейские остались на момент войны без команды и оружия, он ответил, что эту информацию "должны предоставить офицеры этих ведомств в рамках отдельного уголовного дела или внутреннего расследования".

"Кстати, не мешало бы заодно уточнить у руководителя патрульной полиции Украины, с какой целью и по чьей команде начальник патрульной полиции Чернигова фактически бросил вверенный ему личный состав и "убыл" в "командировку" в Ровно с конца февраля примерно до середины марта. При этом личный состав не разбежался, а по сути самоорганизовался и как мог старался выполнять в то время свои функциональные обязанности", - добавил Атрошенко.

На просьбу рассказать детали скандала с тем, как областное и городское отделения черниговской полиции "разбежались" вместе с руководством, градоначальник сказал, что "замалчивать эту тему нельзя, но "детали" пусть выясняют следователи".

"Обсуждать их публично неправильно", - резюмировал мэр.

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