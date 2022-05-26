Мэр Чернигова Владислав Атрошенко признался, что в первые дни войны его посещали мысли о самоубийстве. Однако спустя небольшой промежуток времени он уже не сомневался в победе Украины.

Об этом городской глава рассказал в большом интервью "Стране".

В частности, он рассказал об инструкциях, которые следовало делать в случае гипотетического захвата города.

"Мы проговаривали мои действия, как мэра, в случае начала войны с работником горсовета, отвечающим за координацию с силовыми структурами. Из этого я понял две свои первостепенные задачи: уничтожить документы, подлежащие уничтожению в этом случае и вскрыть некий пакет с предписаниями моих действий. Первый пункт был сделан сразу, а пакет с инструкциями где-то в пути…" - рассказывает мэр Чернигова.

Также он вспомнил о том, что россияне несколько раз пытались прорваться в город, и признался, что не хотел покидать город даже тогда:

"Тема для меня тяжелая, так как уйди на минуту раньше — становишься предателем, на минуту позже — тебя ждет плен, а он был бы для меня нежелателен. Про меня уже были напечатаны русскими листовки "Фашист №1", денежное вознаграждение какое-то предлагали. Я понимал все перспективы и одного, и второго варианта, поэтому ни выходить из города, ни попадать в плен я не планировал", - говорит Атрошенко.

По словам градоначальника, он никогда не рассматривал для себя вариант работы вне Чернигова, как, например, мэр Мариуполя.

"Работать вне города невозможно. Юридически оставаться мэром можно, а работать мэром вне города нельзя. Это утопия. Не надо обманывать ни себя, ни людей. Слышал, что при отходе наши военные должны были забрать мэров. А как исполнить это в режиме реального времени во время штурма? Тем более в нашем случае, когда отходить некуда… Тут каждый бы действовал как мог", - ответил Атрошенко.

На уточняющий вопрос: "Тогда какой путь – пуля в лоб?" - он сообщил, что не исключал и такого варианта.

"Это тема Яценюка. Зачем нам плагиат? Было пару дней, когда этот вариант я рассматривал как рабочий. Но с каждым днём я благодарил Бога, что прожил еще один день. И начиная с пятого-шестого дня войны ко мне пришло понимание, что мы можем и должны побеждать. Мы увидели глупые телодвижения русских. Тогда довольно актуальным стал вопрос не только нашего выживания, а организации работы предприятий критической инфраструктуры, помощи ТРО и ВСУ в обороне города, первые попытки координации работы волонтеров (пока это не взяла на себя областная военная администрация). С того времени я начал видеть нашу победу", - сказал мэр.

Напомним, в начале марта президент Владимир Зеленский присвоил Чернигову звание города-героя Украины наряду с Мариуполем, Волновахой, Харьковом, Гостомелем и Херсоном.

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