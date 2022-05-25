В Чернигове начали разбирать завалы гостиницы "Украина" после ракетного удара. Об этом сообщает "Суспильне".

Экспертам уже удалось обнаружить обломки российской ракеты. Их отправят на экспертизу. Предварительно владельцам гостиницы сообщили, что это мог быть "Искандер".

Скриншот: Telegram/Суспільне Чернігів

Ранее "Страна" писала, что в поселке Десна Черниговской области после окончания разбора завалов под обломками обнаружены 87 жертв ракетного удара 17 мая.

Также мы рассказывали, что Харьковские спасатели заявили, что с начала войны достали из-под завалов в городе более 150 тел погибших людей. Всего разобрали 98 разрушенных объектов.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.