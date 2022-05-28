Россияне два дня подряд обстреливают ракетами город Мерефа в Харьковской области. В результате уничтожена электроподстанция, погибших и раненых нет.

Об этом сообщил глава Мерефянской громады Вениамин Ситов в комментарии "Суспильному".

"Вчера три прилета, сегодня ночью - два прилета. Попали по частной территории, уничтожили электроподстанцию, работавшую на солнечных батареях", — сказал Ситов.

После попаданий в городе восстановили свет в частных и многоквартирных домах. В настоящее время все жители города получают электроэнергию.

Ранее губернатор Синегубов сообщал, что войска РФ продолжают обстреливать Харьков и область, есть погибший и раненые.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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