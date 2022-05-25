Ночью российские войска нанесли ракетные удары по Краснополью в Сумской области. Повреждены около 20 домов и линии электропередач (ЛЭП). По предварительным данным, жертв среди жителей поселка нет.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegra-канале.

По его данным, враг выпустил ракеты с территории России около часа ночи. Пуск был осуществлен с самолета, не пересекавшего государственную границу, добавил Живицкий.

Из повреждений ЛЭП половина поселка осталась без электроэнергии.

Напомним, последние две недели россияне наносят удары по Сумской области почти каждый день. Также они пытались прорваться через государственную границу.

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