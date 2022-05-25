Под удар попали жилые дома. Фото: t.me/Zhyvytskyy

Ночью российские войска нанесли ракетные удары по Краснополью в Сумской области. Повреждены около 20 домов и линии электропередач (ЛЭП). По предварительным данным, жертв среди жителей поселка нет.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegra-канале.

По его данным, враг выпустил ракеты с территории России около часа ночи. Пуск был осуществлен с самолета, не пересекавшего государственную границу, добавил Живицкий.

Из повреждений ЛЭП половина поселка осталась без электроэнергии.

Фото последствий прилета по Краснополью в Сумской области. Источник: t.me/Zhyvytskyy

Фото последствий прилета по Краснополью в Сумской области. Источник: t.me/Zhyvytskyy

Фото последствий прилета по Краснополью в Сумской области. Источник: t.me/Zhyvytskyy

Фото последствий прилета по Краснополью в Сумской области. Источник: t.me/Zhyvytskyy

Фото последствий прилета по Краснополью в Сумской области. Источник: t.me/Zhyvytskyy

Фото последствий прилета по Краснополью в Сумской области. Источник: t.me/Zhyvytskyy

Фото последствий прилета по Краснополью в Сумской области. Источник: t.me/Zhyvytskyy

Фото последствий прилета по Краснополью в Сумской области. Источник: t.me/Zhyvytskyy

Напомним, последние две недели россияне наносят удары по Сумской области почти каждый день. Также они пытались прорваться через государственную границу.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

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