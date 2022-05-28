Состояние Авдеевки (Донецкая область) ужасное, в городе не осталось ни одного целого здания.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"Я не вижу ни одного целого здания, разрушения очень серьезные. Повреждения различной степени. Есть, которые действительно нужно будет отстраивать заново. Есть, где просто нет окон", - отметил он.

По его словам, гуманитарная ситуация в городе достаточно сложная - нет воды, света, газа, но есть завоз гуманитарной помощи и есть возможность эвакуироваться.

Ранее мы писали, что Авдеевку в Донецкой области, которую атакуют уже два месяца, в "ДНР" решили не штурмовать. Там намереваются взять город в окружение.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.