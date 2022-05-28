В Донецкой области со вчерашнего дня, 27 мая, остановлена Славянская тепловая электростанция (ТЭС).

Об этом сообщает ЧАО "Донбассэнерго", которому принадлежит станция.

По информации предприятия, район, где расположена ТЭС, в последние дни находится под постоянными обстрелами. Станцию остановили "с целью сохранения жизни и здоровья персонала".

"С целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей, ЧАО "Донбассэнерго" принято решение об остановке работы Славянской ТЭС 27 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Летом 2014 года станция из-за сильных боев в этом районе также прекращала работу.

Напомним, война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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