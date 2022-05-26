В Донецкой области за день от российских обстрелов погибли четыре человека - губернатор Кириленко
Сегодня, 26 мая, от российских обстрелов погибли 4 жителя Донецкой области.
Об этом сообщил в Facebook губернатор области Павел Кириленко.
По данным губернатора, 2 человека погибли в Марьинке, 1 житель убит в Лимане и 1 - в Заре.
Ранее мы писали, что число жертв обстрела в Харькове увеличилось до девяти человек. Среди погибших младенец.
Также "Страна" сообщала, что по данным Генштаба ВСУ, российские войска готовятся форсировать Северский Донец в районе Белогоровки.
Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.
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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.