Сегодня, 26 мая, от российских обстрелов погибли 4 жителя Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook губернатор области Павел Кириленко.

По данным губернатора, 2 человека погибли в Марьинке, 1 житель убит в Лимане и 1 - в Заре.

Ранее мы писали, что число жертв обстрела в Харькове увеличилось до девяти человек. Среди погибших младенец.

Также "Страна" сообщала, что по данным Генштаба ВСУ, российские войска готовятся форсировать Северский Донец в районе Белогоровки.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.