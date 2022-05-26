Российские войска не оставляют попыток форсировать реку Северский Донец в районе Белогоровки Луганской области.

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий на востоке нашего государства, обстрелы вдоль линии фронта и в глубине обороны наших войск. Враг пытается установить полный контроль прежде всего над Луганской, а в дальнейшем – над Донецкой областями в пределах их административных границ. Несмотря на преимущество в живой силе, вооружении и военной технике, противник на сегодняшний день не смог достичь поставленной цели", – рассказал Громов.

Ранее мы писали, что The New York Times опубликовала фото с уничтоженной ВСУ российской переправы через Северский Донец. Там, по данным издания, погибли около 400 российских солдат.

Также "Страна" показывала видео эвакуации из села Белогоровка на Луганщине, где ВСУ разбили российскую бронегруппу, которая пыталась форсировать Северский Донец.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.