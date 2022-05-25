В Донецкой области сегодня погибли четыре мирных жителя, сообщил губернатор Павел Кириленко. География этих смертей совпадает с наиболее "горячими точками" фронта.

Двое человек погибли в Лимане, где идут бои уже в городской черте. Один человек - в селе Сидорово к югу от Святогорска и в 20 километрах от Славянска.

Еще одна жертва - в Берестовом, которое стоит на стратегической трассе Лисичанск-Бахмут. Ее пытаются захватить россияне и силы "ЛНР" для окружения ВСУ в Луганской области.

Скриншот: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.