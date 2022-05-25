Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" рассказал детали сегодняшнего обстрела города россиянами.

"Пострадавших и раненных нет. Это связано с тем, что много людей выехали из города. Мы призываем жителей выезжать, потому что с Лимана приближается серьезная опасность. Ещё одно небезопасное направление - с Попасной на Бахмут", - сказал мэр.

Обстрелянный Краматорск. Фото: Александр Гончаренко

Кроме того, Гончаренко уточнил, что россияне дважды запускали ракеты - ночью и утром. Одну из них удалось сбить.

"В одной локации уже 100% подтвердили, что в 5:30 утра была выпущена авиаракета, но наша ПВО, скорее всего, ее сбила. Двигатель ракеты упал в селе Веселое. Боеголовка ракеты не разорвалась, иначе пять частных домов просто разнесло бы. Сейчас эта боеголовка торчит в доме, ее охраняют полицейские. Во втором случае речь идет про попадание ракеты в 2:20 ночи в микрорайон Лазурный - там повреждены три девятиэтажки, вылетели 25% окон, без жертв и раненных. Повезло, что прямое попадание пришлось на недостроенную многоэтажку", - объяснил Гончаренко.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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