Kalush Orchestra передаст ВСУ вырученные средства от продажи на аукционе кубка победителей Евровидения

Группа Kalush Orchestra вместе с благотворительным фондом Сергея Притулы продала на благотворительном аукционе свой кубок победителя Евровидения-2022 за 900 тысяч долларов.

Музыканты поблагодарили каждого, кто донатил деньги на этот аукцион. Обладателем кубка стала команда WhiteBIT, которая сделала самую большую крипто-ставку на кубок - 900 000 долларов.

Все вырученные средства пойдут на комплекс беспилотников PD-2 для ВСУ.

Кубок победителя "Евровидения" ушел с аукциона за 900 тысяч долларов

Напомним, Украина делает "все возможное", чтобы Евровидение-2023 прошло в нашей стране. Об этом сообщил глава "Суспильного" Николай Чернотицкий на брифинге, который транслировался в эфире телемарафона.

Ранее мы писали, что Kalush Orchestra выпустили клип на песню "Стефания", снятый на фоне разрушенных войной городов Киевщины. В ролике на фоне тотальных разрушений и сожженной земли женщины в военной форме несут на руках ребенка. Это матери, которые защищают своих детей, военные, несущие детей матерям. 

Также "Страна" информировала, что "Укрпочта" объявила выпуск новой марки, посвященной победителям Евровидения Kalush Orchestra.

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