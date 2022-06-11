Илон Маск по-русски ответил бывшему британскому парламентарию Джорджу Гэллоуэю по поводу пометки его аккаунта в Twitter как связанного с Россией.

Гэллоуэй был недоволен тем, что соцсеть ранее отметила его профиль как аффилированный с российским государством. Бывший парламентарий даже собирался подать в суд, а в одном из последних своих твитов отметил Маска, ранее начавшего процесс покупки Twitter. Маск в ответ попросил у "товарища" прощения.

Ранее "Страна" писала, что Маск разослал руководителям компании электронные письма о том, что что Tesla вынуждена приостановить прием на работу и сократить штат на 10% из-за "супер плохого предчувствия" Маска по поводу экономики. Также Маск приказал своим сотрудникам вернуться в офис на 40 часов в неделю или "притвориться, что они работают в другом месте". После этого Маск подвергся массивной критике.

Также мы сообщали, что Маск передал Украине солнечные панели Tesla Powerwall. Панели от Маска сейчас работают в Киевской области (в частности, в Бородянке) на объектах критической инфраструктуры.