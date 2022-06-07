Американский миллиардер Илон Маск обвинил компанию Twitter Inc. в нарушении соглашения о слиянии. По его словам, компания не предоставляет информацию о спаме и ботах в соцсети, которую ранее требовал миллиардер. Об этом пишет Bloomberg.

Маск заявил, что, по его мнению, Twitter "активно сопротивляется и нарушает его права на информацию", отказываясь раскрывать указанную информацию.

В прошлом месяце Маск заявил, что не будет продолжать свое поглощение Twitter за 44 миллиарда долларов, если гигант социальных сетей не сможет доказать, что боты составляют менее 5% его пользователей.

Ранее мы писали, что Илон Маск приостановил покупку компании Twitter, потребовав предоставления реальной статистики по фейковым аккаунтам.

В результате Илон Маск начал подсчет доли фейковых аккаунтов в Twitter. Ранее под этим предлогом от приостановил покупку соцсети. Компания до продажи уверяла его, что их там не больше 5%, но новый владелец сомневается в этой цифре.

Как писала "Страна", Twitter оштрафовали в США на $150 млн за разглашение конфиденциальных данных.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.