Компания Twitter согласилась заплатить штраф в размере $150 млн после обвинений в разглашении конфиденциальных данных. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии.

Согласно иску американских властей, администрация Twitter с мая 2013 года по сентябрь 2019 года вводил в заблуждение пользователей по поводу использования персональных данных. По данным ведомств, соцсеть использовала телефонные номера и адреса электронной почты пользователей для таргетинга. Это затронуло более 140 млн пользователей Twitter.

Соцсеть согласилась уладить дело, заплатив $150 млн штрафа и пообещав принять меры по защите данных. Администрация Twitter обязана разработать программу по обеспечению конфиденциальности данных и информационной безопасности. Она также будет отчитываться о внедрении любого нового продукта или услуги, который собирает личную информацию пользователей.

Ранее "Страна" писала, что генеральный директор Tesla, американский предприниматель Илон Маск планирует продать акции SpaceX ради финансирования сделки по покупке Twitter.

Также мы расссказывали, что аккаунты почти половины подписчиков страницы президента США Джо Байдена в Twitter фейковые.