Анализируем 103-й день войны в Украине.

"Зрадаперемога" в Северодонецке

Сегодня у властей Украины закончились хорошие новости по Северодонецку. Последние несколько дней сообщалось, что украинские войска пошли в контратаку и отбили половину города, а то и больше.

Эти заявления подхватили американские источники. К примеру, Институт изучения войны (США) сегодня утром сообщил, что украинские войска в Северодонецке за минувшие сутки "отбили большую часть города и вытеснили россиян из южных пригородов". В том же духе на выходных делала сообщения и британская разведка.

Правда, по поводу этой информации еще вчера возникли сомнения. Главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов, который в последнюю неделю находился в районе Северодонецка, сообщил, что украинские войска контролируют только промзону и прилегающий к ней квартал. И обвинил власти в том, что они искажают и приукрашивают реальную ситуацию.

Гайдай ответил, что ситуация в Северодонецке меняется каждый час, и Бутусов не владеет актуальной информацией.

Но при этом подтвердил, что "ситуация в Северодонецке несколько ухудшилась, бои очень динамичные. Во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас удерживаем позиции в промзоне".

То есть, фактически он признал, что украинские войска сейчас обороняются в промзоне.

В сети публикуется видео, как по промзоне Северодонецка движется бронетехника ВСУ.

Также фото из этого города опубликовал глава военной разведки Кирилл Буданов. Судя по антуражу, это цех какого-то предприятия.

Владимир Зеленский вчера тоже побывал в Луганской области - в Лисичанске, по пути посетив Соледар. Отметим, что с Лисичанском очень сложное сообщение, трасса от Бахмута полностью простреливается.

Не исключено, что вчерашние заявления о победах в Северодонецке связаны с визитом Зеленского и других руководителей в Луганскую область. Чиновники могли действительно "приукрасить" ситуацию к визиту президента.

По-прежнему продолжаются бои за Камышеваху, Берестовое и Николаевку к северу от Попасной и вблизи трассы на Бахмут. Соледар Донецкой области также регулярно под огнем.

Заруба в Святогорске, обстрелы Донецка

На севере Донецкой области противник ведет штурм Святогорска, Щурово и Старого Каравана. Бои продолжаются, сообщал утром Генштаб.

Как именно они продолжаются - на данный момент информации мало. Российское минобороны к вечеру заявило, что завершает "освобождение" Святогорска. И что ВСУ подорвали мост через Донец, когда отступали на правый берег. По утверждению Минобороны РФ, "остатки украинских батальонов", отрезанные после взрыва моста от снабжения, якобы "рассеялись" вдоль побережья или попытались добраться вплавь на правый берег.

Впрочем, пока никаких подтверждений этой информации не поступило.

Так или иначе, но даже судя по сообщению Минобороны РФ, часть Святогорска на правом берегу - там где Лавра, меловые горы и памятник Артему - под контролем ВСУ. Без чего нельзя сказать, что город захвачен. Правый берег - высокий, а это значит, что штурмовать его через реку будет очень тяжело (если вообще возможно). Да и левый берег с захватившими его россиянами теперь станет накрывать украинская артиллерия.

Не исключено, что атаковать эти позиции ВСУ россияне будут не в лоб, а со стороны правого берега, где они давно пытаются захватить Богородичное, а также Татьяновку (село неподалеку от Лавры). Как вариант, атаки будут идти со стороны Долины, где уже ведут бои российские войска.

По направлению из Лимана, в районе Райгородка еще функционирует мост через Северский Донец в сторону Славянска. Судя по видео, по нему передвигаются украинские военные. Находящийся рядом железнодорожный мост был взорван ещё в мае.

Сегодня днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Как написали в соцсетях - пострадал Калининский и Ленинский район города. На видео было видно огромные клубы дыма, которые поднимались в районе ОЦКБ (Институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака).

Позже появилось еще больше видео после обстрела. На них в нескольких местах был виден пожар и дым, который поднимался над Ленинским районом.

Также попал под обстрел Киевский район. Очевидцы сообщили "Стране", что снаряды попали в здание горводоканала, есть раненые.

В "ДНР"обвинили в обстреле Украину и заявили, что город обстреляли из "Града" и артиллерии. Также там заявили, что по предварительным данным сегодня погибли трое мирных жителей.

Украина пока эти обвинения не комментировала. Но традиционно украинская сторона заявляет, что не ведет обстрелы городов, а это делают сами россияне.

Остальной фронт

В Харьковской области о штурмах ничего не сообщалось, но было много заявлений об обстрелах - как по линии фронта, так и в тылу.

Сегодня был ракетный удар по Лозовой - крупному транспортному узлу.

"Сегодня приблизительно в два часа ночи было три прилёта ракет по нашей территориальной общине. Слава Богу, без жертв среди населения. Но пострадали 5 образовательных учреждений, повреждены больше 30 многоэтажных домов, потому что волна была мощная, даже в радиусе километра окна вылетели. Повреждения в частном секторе изучаем, приблизительно не могу пока сказать, потому что территория большая", — сообщил "Стране" мэр Сергей Зеленский.

На Черном море ситуация двоякая. С одной стороны, флот противника отошел от берегов на более чем сто километров, сообщило Командование ВМС Украины.

С другой - россияне перебрасывают новые силы на остров Змеиный, который к украинским берегам гораздо ближе, в 30-40 километрах. Как сообщал утром "Институт изучения войны" на Змеиный ввели средства ПВО, в том числе системы Тор и Панцирь С1.

Сейчас в Черном море находятся до 30 кораблей и подводных лодок России. В Крыму Россия разворачивает дополнительные дивизионы С-300. А именно - в северо-западной части полуострова, в районах Оленевки и Раздольного.

Непонятная история произошла с военным самолетом в Запорожской области.

Глава Офиса президент Андрей Ермак пишет, что под Орехово ВСУ сбили российский самолёт. О том же пишут и украинские телеграмм-каналы. Российские же телеграмм-каналы пишут, что это был украинский самолёт.

"Невыгодный мир". Прогнозы и перспективы

Сегодня украинские власти заявили, что отступление на Донбассе имеет место. Правда, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это "не трагедия". "Временная потеря территорий - это не трагедия. Трагедией будет потеря страны", - сказал он в интервью британской газете "Файнэншл таймс".

По мнению Данилова, Украине будет "очень и очень тяжело" добиться победы в конфликте с Россией, но войска готовы оказывать сопротивление еще долгое время.

Насчет "тяжести победы" в последнее время звучит много обсуждений на Западе - что нужно заканчивать войну, иначе могут усугубиться кризисы по всем направлениям. А военная победа над Россией совсем не предрешена.

Зеленский сегодня отреагировал на эти настроения. Он заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результат для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

"Конечно, всем хочется максимально нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, потому что нас не спрашивают пока что, а выгодному для тех или иных сторон, у которые есть свои интересы. Опять-таки разные: как финансовые, так и политические", – сказал президент.

То есть он официально подтвердил, что идут брожения на Западе по поводу сценариев окончания войны с Россией.

В России же дают понять, что в любом случае оставят за собой уже захваченные территории.

Причем, по словам главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, "нельзя исключать", что на них введут подразделения стран Организации договора коллективной безопасности (куда входят, кроме самой РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан и Киргизия).

Картаполов увязал это с перспективой введения в Украину войск НАТО - видимо, намекая, что в этом случае войска введет и ОДКБ.

Оружие для Украины

Великобритания сегодня снова официально подтвердила передачу Украине РСЗО M270 с ракетами дальность до 80 километров. Уже на уровне премьера Бориса Джонсона.

"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает ни в чем не повинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным Силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление России", – написал премьер-министр Великобритании в Twitter.

В правительстве Британии сообщили, что украинских военных обучат пользоваться системой. Сколько их пришлют, пока не сообщается (американцы, напомним, поставят четыре таких системы).

Переданные Польшей Украине танки Т-72М1 уже вблизи линии фронта на востоке.

А вот с немецкой техникой по-прежнему прогресса нет. Немецкое издание Spiegel называет две причины, почему Германия не поставляет Украине танки.

1. Есть опасения, что Украина может стать "самоуверенной", если одержит ряд побед на поле боя и ворвется на российскую территорию.

"Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России", - сообщает источник в правительстве ФРГ. Под словом «снова» имеется в виду, очевидно, Вторая Мировая война, когда Гитлер напал на СССР. Вероятностно, в Берлине не хотят, чтоб сейчас вонзил с ней такие "танковые" ассоциации.

2. Вторая причина - "определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому". Природы этого недоверия издание не раскрывает.

Но то, что украинские власти постоянно критикуют Берлин (а посол Украины даже назвал канцлера Шольца "ливерной колбасой") - общеизвестно.

Ранее немецкая пресса уже писала о сложных отношениях властей ФРГ и Зеленского.

Снятие зерновой блокады. РФ и Турция согласовали схему, но Украина против

Сегодня было много новостей о том, что Россия и Украина близки к договоренности о вывозе зерна из порта Одессы.

Украина, Россия и Турция согласовали предварительную схему вывоза зерна из Одесского порта, пишут российские "Известия", со ссылкой на источники. Согласно плану, разминированием прибрежных вод в районе Одессы займется Турция.

Турция также будет конвоировать суда, выходящие из порта в нейтральные воды Черного моря до определенной точки, где их будут встречать российские военные корабли.

Россия будет сопровождать суда до Босфора.

Источники сообщают, что речь пока только о разблокировке порта в Одессе, сейчас прорабатывается точный маршрут кораблей. Ожидается, что "дорожную карту"‎ утвердят 8–9 июня на переговорах в Турции при участии ООН.

Подтверждений от украинской стороны этой схемы нет. А есть пока критика недавних предложений Путина по решению зерновой проблемы, который призывает разминировать украинскую акваторию для прохода сухогрузов и обещает не атаковать порты.

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять путину, его слова – пустой звук", - написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Сигналы о том, что "зерновая сделка" пока не поддержана Украиной, идут и с Запада.

По данным Bloomberg, согласованный Россией и Турцией план предполагает разминирование моря около Одессы и предоставление гарантий безопасного прохода кораблей из Черного моря под эгидой ООН. При этом, согласно источникам агентства, Украина не принимает прямого участия в переговорах.

Агентство также утверждает, что Россия требует предоставить ей возможность инспектировать торговые судна на предмет наличия на них оружия – и с этим условием не соглашается Украина.

Ситуация на захваченных территориях

В захваченной части Запорожской области назначенные Россией "власти" начали говорить о "национализации" местных предприятий Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

На это намекнул член "военно-гражданской администрации" Владимир Рогов, заявив, что владельцы предприятий "финансируют украинских националистов".

До этого в Херсоне россияне уже "национализировали" два торговых центра сети "Эпицентр". Туда приехали вооруженные люди и заявили, что берут торговые центры под свой контроль. Работникам предложили остаться и продолжить работать по желанию.

Что касается украинской мобильной связи в Херсоне то с ней до сих пор проблемы. Как рассказала CEO компании Vodafone Ольга Устинова в интервью Forbes, базовые станции Vodafone в Херсоне отключены. А отсутствие связи часто связано либо с отсутствием электричества, либо с обрывами оптоволокна. Проверить, что случилось в каждом конкретном случае в компании пока не могут из-за боевых действий.

По словам Устиновой, когда в Telegram-каналах появлялась информация, что Vodafone начал восстанавливать волоконно-оптические линии связи, то военные РФ начинали стрелять в их направлении, чтобы не дать провести ремонт. Поэтому сейчас ремонтные работы продолжают, но не афишируют это.

В Харьковской области в Балаклее, после длительного безвластия, россияне назначили "временную госадминистрацию". Ее возглавил некто Шевченко.

Об этом "Стране" рассказали местные жители, которые побывали с ним на встрече.

Шевченко пообещал наладить работу коммунальных служб. Также он сказал, что для выезда в сторону подконтрольной Украине территории нужно брать пропуск в комендатуре. В сторону Купянска (подконтрольная России часть Харьковской области) выезд свободный.