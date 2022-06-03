Россияне взяли под свой контроль два торговых центра сети "Эпицентр" в Херсоне, сообщает "Суспильне" со ссылкой на информацию от сотрудников торговых центров. Работникам сказали, что торговля там будет продолжаться, но уже под управлением некоего россиянина Якубовского.

"Где-то в 11 часов они пришли. В наш ТЦ зашло 15-20 военных с оружием. Внедорожники перегородили все въезды, выезды, никого не пропускали. Потом приехала еще их военная машина, тогда еще людей 20 оттуда выгрузилось. Сказали никому не выходить, чтобы персонал оставался на месте. Не угрожали, но охранников положили на пол под автоматами. Не били, правда. Держали до 3-4 часов дня, потом отпустили. Нас в тот день людей 40 было на работе", - заявил он.

Подавляющее большинство работников отказалось сотрудничать с захватчиками, сообщил источник.

"Где-то процентов 20 человек остались. Остальные собрали вещи. Работникам не угрожали. Сказали: "Это ваш выбор: хотите оставайтесь, хотите - нет. Мы вас поймем". Добавили, что так решила местная администрация. Чтобы вывозили технику или материалы, я не видел такого. И они собираются дальше торговать, насколько я понял. Потому что оставили продавцов, кассиров. До позавчера, до их прихода наш ТЦ работал нормально. Что будет дальше, я не знаю. Я уже туда не ходил, потому что отказался с ними работать. Из "Эпицентра" нас не увольняют", - сказал источник.

До 1 июня два торговых центра сети "Эпицентр" - на Бериславском Шоссе и на улице Нефтяников (бывший ТЦ "Новая линия") были единственными из крупных сетей непродовольственных товаров в городе, которые не закрылись с первых дней захвата Херсона россиянами.

Ранее глава Николаевской военной администрации Виталий Ким в своем видеообращении сказал, что российские военные грабят херсонский "Эпицентр" и вывозят товар в сторону оккупированного Крыма.

"Жаль, конечно, владельцев. Но это говорит о том, что оккупанты понимают, что скоро мы туда придем и воруют все, как в последний раз", - сказал Виталий Ким.

Как писала "Страна", интернет-провайдер Volia заявил о захвате офисов в Херсоне и прекращении работы в оккупированном регионе.

3 июня в оккупированной Херсонской области восстановили работу украинских мобильных операторов и интернета.

Тем временем война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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