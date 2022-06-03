Интернет-провайдер Volia прекращает работу в оккупированном российскими войсками Херсоне.

"Из-за боевых действий и оккупации города наша компания была вынуждена приостановить предоставление услуг в Херсоне с 31.05.2022 года", - говорится в сообщении на сайте компании.

В компании заявляют, что местное оборудование и офисы захвачены россиянами.

Напомним, украинская армия освободила более 20 населенных пунктов под Херсоном и продолжает наступать.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.