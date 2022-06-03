Профессор международных отношений Эндрю Лэтэм очертил наиболее вероятный, по его мнению, исход войны России против Украины.

Об этом он написал в колонке для издания The Hill.

Для этого он применил дедуктивный метод Шерлока Холмса - устранить все невозможные сценарии, и тогда оставшийся, даже самый невероятный, окажется правдой.

Лэтэм считает невероятными сценарии:

Установление промосковского режима в Киеве, превращение Украины в вассальное государство России. (Это не получилось в начале войны, и намного менее вероятно 100 дней спустя);

Полный разгром России и восстановление Украины в границах до 2014 года. (Недавние события показывают, что Россия не покинет даже многие захваченные территории Приазовья);

Ограниченная победа Украины, возврат территорий, контролируемых до 24 февраля. (В отличие от севера Украины, юг занимает центральное место в российских интересах, поэтому она будет его удерживать).

Единственный сценарий из оставшихся - "фрагментированная и частично расчлененная Украина, которая не является ни полностью частью Запада, ни полностью в сфере влияния России".

Такой сценарий будет "явным поражением для Киева" и для для тех в Москве, кто рассчитывал на захват Украины, "но это удовлетворит самое основное и фундаментальное геополитическое желание Кремля: нейтрализация Украины вне геополитической сферы НАТО и геоэкономической орбиты ЕС", - пишет Лэтэм.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.