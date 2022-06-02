В Черном море количество ракетных кораблей России возросло до трех. Ранее там дежурил только "Адмирал Макаров", снаряженный "Калибрами".

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Россияне также смогли отбуксировать от острова Змеиный поднятые со дна катера класса "Раптор" (ранее потопленные Украиной). Их направили на ремонт в Севастополь.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" подробно писала об основных событиях предыдущего дня.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.