В украинской разведке сообщили, что Россия изменила тактику применения высокоточного оружия. Если раньше по объекту били 2-4 ракетами, то сейчас "точно выбирают цель" и применяют 8-12 ракет разного формата - баллистические или крылатые ракеты наземного, морского, воздушного базирования.

Об этом сообщил в интервью "Радио Свобода" ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

Также Россия стала действовать осторожнее в Черном море - избегает близкой дистанции от украинского берега. После уничтожения "Москвы" и "Саратова" РФ оценила угрозу крылатых ракет и проводит регулярные учения по тревоге "террористическая угроза".

"Сейчас корабельный состав используется для нанесения ударов крылатыми ракетами, это четкое боевое дежурство: два фрегата, четыре малых ракетных корабля, две подводные лодки. Которые постоянно наносят удары по нашей территории, с использованием крылатых ракет Калибр", - сообщил он.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что после потери ключевых кораблей "Москва" и "Саратов" РФ пересмотрит позицию в Черном море.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.