Беларусь сегодня начнёт военные учения вблизи границ Польши и Украины с участием сил и авиации. Председатель исполкома Бреста Александр Рогачук назвал маневры "очередным этапом проверки сил реагирования".

"В рамках выполнения поставленных задач пройдет отработка действий десантных подразделений в городских условиях с преодолением водной преграды", - сказал Рогачук.

После этапа в городских условиях десантные подразделения отправятся на полигон Брестский для решения дальнейших задач.

Указанный Брестский полигон расположен почти в 40 км от украинской границы и около 30 км - от границы с Польшей.

Напомним, на днях впервые за два месяца по территории Беларуси к украинской границе двинулись "Искандеры".

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.