Утром в пятницу, 27 мая, Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник продолжает наступление на Донбассе.

В частности, по информации Генштаба, оккупанты возобновили наступление в направлении Славянска. Во вчерашней сводке сообщалось о боях за Богородичное под Святогорском.

Также Генштаб сообщает, что противник пытается развивать успех на Бахмутском направлении, чтобы нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать подразделения ВСУ от основных сил.

"На Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман", - информирует Генштаб.

Кроме того, сообщается, что на участки российской границы в Брянской и Курской областях введены две батальонные тактические группы РФ, причем это десантные части.

На Южнобугском направлении противник продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области. Увеличив количество обстрелов подразделений наших войск, ведет воздушную разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций. Усилил группировку за счет переброски резервных подразделений.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены двенадцать атак врага, уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей. Подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

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