Британская разведка сообщает, что российские войска продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, а также перебрасывают танки Т-62 на юг Украины.

Сводка разведки опубликована в Twitter Минобороны Британии.

По информации разведки Британии, российские сухопутные войска недавно захватили несколько сел к северо-западу от Попасной.

"Россия оказывает давление на Северодонецкий мешок (pocket), хотя Украина сохраняет контроль над несколькими обороняемыми секторами, не давая РФ установить полный контроль над Донбассом", - сообщает разведка.

Перед южной группировкой войск России, вероятно, остается задача оккупировать южную территорию Украины, считает разведка.

По ее оценкам, расконсервированные 50-летние танки Т-62, вероятно, переброшенные на юг Украины, почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, и их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники.

Отметим, что информацию по Т-62 вчера публиковал украинский Генштаб.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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