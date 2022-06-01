Анализируем ситуацию на фронте и вокруг Украины на 98-й день войны.

Что происходит на Донбассе

Главное направление - Северодонецк. Здесь противник захватил уже большую часть города. По украинским оценкам - 70-80% его территории.

Судя по отдельным данным, украинские войска концентрируются в промзоне предприятия "Азот" и на южных окраинах города, откуда не было штурма.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что часть украинских войск отошла на заранее подготовленные позиции. Еще часть – продолжает бои внутри города.

Российские силы действительно уже заняли центр города. Кадыровцы вчера вечером показывали видео, как входят в пустое здание СБУ.

Информационно украинцев уже готовят к потере Северодонецка. Арестович вчера заявил, что соседний Лисичанск, находящийся на более высоком берегу Северского Донца, оборонять будет легче, и дал понять, что часть гарнизона Северодонецка отойдет туда.

Впрочем, вряд ли город Лисичанск будут штурмовать из Северодонецка, форсируя реку. "Институт изучения войны" (США), например, полагает, что противник пойдет со стороны Тошковки, которая находится как раз на правом берегу Донца, к югу от Лисичанска.

За Тошковку идут бои, под чьим она сейчас контролем. Обе стороны заявляют, что населенный пункт под ними.

Также важной задачей по Лисичанску для российской армии станет перерезание путей снабжения - трасс на Бахмут и на Северск. Куда более важной, чем для захвата Северодонецка, который заблокировали через мосты Северского Донца.

Бои за трассу Лисичанск-Бахмут продолжаются (сама трасса простреливается противником), россияне пытаются вытеснить ВСУ из Белогоровки. Также идут бои за Врубовку, которая соединяет эту трассу и украинские войска в Горском.

Второе активное направление российского наступления - из Лимана в сторону Славянска. Россияне наступают на село Старый Караван по трассе, ведущей на Славянск. Там сейчас идут бои (в РФ утверждают, что уже захватили этот населенный пункт).

Возвращаясь к Лиману - Украина сегодня сообщила, что там ранен "глава ДНР" Пушилин. Об этом написал советник главы МВД Виктор Андрусив. Но в Донецке заявили, что это фейк. И что Пушилин был сегодня в Мариуполе, где посетил школу и присутствовал на подписание "соглашения" о "побратимстве" городов Мариуполя и Санкт-Петербурга (фото и видео из города было немало). Правда, накануне Пушилин действительно был в районе Лимана, но если он там и получил ранение, то не очень серьезное - на видео из Мариуполя он выглядит вполне здоровым.

Также, по данным российских телеграм-каналов, армия РФ подошла к Святогорску на левом берегу Северского Донца (на том же берегу находится и Лиман). Также там сообщают, что российские войска взяли соседнее село Яровая (к востоку от Святогорска). Идут бои за села Пасека и Богородичное. В Украине пока не подтверждают информацию о боях в Святогорске и потерю Яровой.

Но Генштаб вечером сообщил, что Святогорск (находится к северу от Славянска) попал под обстрел.

Как уже писала "Страна", с военной точки зрения стратегически более важен не сам Святогорск, а села, которые находятся на меловых горах на правом берегу Донца - Богородичное и Татьяновка. Это господствующие высоты над всей равниной к северу от Славянска. И с них можно обеспечивать над этой территорией огневой контроль.

В Святогорске также находится Святогорская лавра (она стоит на правом берегу Северского Донца). Как завили в Донецкой епархии Украинской православной церкви в ходе обстрелов 30 мая погибло двое монахов и одна монахиня Лавры, еще трое получили ранения. Повреждены два монашеских корпуса.

Из района Донецка от "ДНР" идут сообщения о том, что противником перерезана трасса между Авдеевкой и Константиновкой. Пока без объективных подтверждений.

В России тем не менее звучат уже заявления, что Донбасс будет захвачен полностью "в ближайшее время". Такой прогноз высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Контрнаступление ВСУ на юге

Продолжают поступать сообщения о наступательных действиях ВСУ в Херсонской области, которые начались несколько дней назад.

Официальная информация о них поступает скупая. Но сегодня утром "Институт изучения войны" (США) дал более детальную раскладку по этому контрнаступлению.

Американские военные эксперты пишут, что за последние несколько дней украинские силы предприняли несколько локальных контратак к западу от реки Ингулец. Публиковались фото уничтоженной российской артиллерии в селе Давидов Брод, в районе которого и началось контрнаступление.

Давидов Брод - важный в оперативном отношении населенный пункт, расположенный по обе стороны контролируемой Россией трассы Т2207. Она огибает северо-восточную границу Херсонской области и соединяется с параллельной трассой Т0403, ведущей в Кривой Рог и Запорожье.

Украинское контрнаступление на Давыдов Брод может помешать России поддержать подразделения к северу от населенного пункта, где также действуют ВСУ.

Под чьим контролем Давидов Брод сейчас - неизвестно, "Институт" предполагает, что под украинским, но официально это не подтверждено (на карте ситуация вокруг поселка отмечена малым кружком).

Председатель Херсонской ОВА Геннадий Лагута сегодня вечером заявил, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области. Он заявил, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области продолжается.

В то же время в вечерней сводке Генштаба сообщения о контрнаступлении украинских войск в Херсонской области не было.

В российских телеграмм-каналах пишут, что наступление было (причем попытки шли неоднократно), но оно было отбито.

Также сообщается о взрыве моста через реку Ингулец, чтоб затруднить наступательные действия ВСУ.

Еще южнее - на острове Змеиный - россияне размещают ракетные установки. Это может означать, что они хотят обезопасить свои корабли от ВСУ и планируют применить вооружение по побережью Одесской области, сообщает оперкомандование "Юг".

Сообщается, что на Змеином устанавливают ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня и радиоэлектронную станцию.

При этом признаков подготовки десантной операции со стороны РФ нет, "но не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов".

Также сегодня прозвучал еще один прогноз по Киеву, где Россия может открыть "второй фронт" в дополнение к юго-восточному. Об этом заявил представитель киевской бригады теробороны Андрей Ковалев.

По его словам, сейчас на границе с Беларусью сконцентрированы новые подразделения российских военных, сформированы батальонно-тактические группы, а беспилотники пересекают границу с Украиной, пытаются вести разведку.

"Для Киева существует угроза террористической операции, угроза обстрелов баллистическими и крылатыми ракетами", - сообщил Ковалев.

РСЗО из США едут в Украину. Что это значит?

Сегодня главная международная новость для Украины - официальное решение Байдена передать Украине системы залпового огня. Но далось оно президенту США непросто. Настолько, что пришлось писать целую статью в New York Times, чтобы обосновать свои действия.

Причем, судя по всему, основным читателем должен был стать Путин. Поскольку весь текст был о том, что России новое оружие для Украины не угрожает, и США "не позволят" Киеву применять его по российской территории (сегодня Блинкен заявил, что украинские власти пообещали не бить американскими ракетами по РФ).

Одновременно Байден заверил, что Украина не получит дальнобойных ракет для этих установок, которые имеют дальность 300-500 километров. Вашингтон передаст боеприпасы фронтового применения с дальностью до 70-80 километров.

Также от Байдена звучали успокоительные нотки, что ни Россия, ни США не готовятся к применению ядерного оружия. В общем, очевидно было, что перехода конфликта с Россией на уровень НАТО в Белом доме откровенно не хотят.

Более того, сегодня почти то же самое заявил в интервью американским СМИ Зеленский. Говоря о том, почему Киеву не дают более дальнобойных систем, он ответил: "В Белом доме говорят, что мы можем их использовать для нападения на Россию. Послушайте, мы не планируем атаковать Россию. Нам не интересна РФ, мы не воюем на ее территории", - заявил Зеленский.

В России к словам Байдена и Зеленского отнеслись скептически. В Кремле и МИДе заявили, что американцы все равно повышают градус конфликта и втягиваются в него лично, как бы они не утверждали обратное. При этом Песков сказал, что не верит обещаниям Зеленского не использовать полученные американские ракеты для ударов по российской территории.

Насколько поменяют ситуацию на фронте американские системы РСЗО?

Арестович вчера говорил, что они позволят уничтожать российскую артиллерию с большого расстояния. Сейчас это делать сложно, поскольку боеприпасы для существующих в Украине систем советского образца практически уже исчерпаны. Российскую артиллерию и фронтовую авиацию, которая "обрабатывает" передовые позиции украинских войск, советник Ермака назвал основным фактором тяжелой ситуации на фронте.

По его расчетам, Украина получит 3-4 дивизиона по 18 установок в каждом. Доставить на фронт их могут за несколько недель. Плюс время уйдет на обучение личного состава.

Непонятно, насколько это кардинально изменит ситуацию. У России также большое количество таких систем с дальностью до 70 километров, и они никуда не денутся, как и авиация. К тому же логистика у РФ удобнее, что позволяет быстрее заменять и доставлять новые системы на фронт, а также боеприпасы к ним.

В целом, несмотря на увеличивающие поставки западного оружия, заявления украинской власти становятся все тревожнее.

Например, Владимир Зеленский сегодня заявил, что Украина теряет в боях на востоке страны от 60 до 100 солдат в день и около 500 человек ранеными.

Это крайне существенные цифры. Например, украинский Генштаб сообщает, что Россия теряет в Украине по 100-200 человек в день. Учитывая, что на войне свои потери всегда преуменьшают, а чужие - преувеличивают, то мы гипотетически имеем примерно одинаковое количество потерь с обеих сторон. Хотя Россия должна была бы нести их больше, поскольку на большинстве направлений она атакует.

Так может быть лишь в случае серьезного преимущества в огневой мощи, чего не скрывают и украинские власти. Например, в Северодонецке это преимущество троекратное. То есть пока критической массы вооружений, необходимых для перелома в войне, Запад в Украину не прислал.

Впрочем, после решения американцев, за ними могут потянуться и другие. Германия намерена прислать Киеву четыре установки РСЗО MARS II, а также систему ПВО IRIS-T, которая сможет защищать от ракет целые города - за счет дальности действия в 40 километров.

Впрочем, эта система ПВО передается не со склада, ее еще нужно произвести, доставить, обучить украинских военных а это вопрос месяцев.

Но это система ПВО действительно мощная, что признают даже российские эксперты.

"Это уже очень серьёзный современный ЗРК, основой которого являются его ракеты, запиленные на базе авиационных ракет "Воздух-Воздух" "IRIS-T" c инфракрасной головкой самонаведения. Серьёзность их в том, что пуск этих ракет для большинства самолётов незаметен. Если вертолёты или штурмовики, оборудованные системой "Витебск", работающие на предельно малых высотах, ещё могут заметить пуск по себе таких ракет, то остальные самолёты могут заметить эти ракеты только визуально. По высоте поражения эти ракеты перекрывают все высоты, на которых работает авиация, так что перелететь её не вариант. В связи с тем что АСУ "Вираж планшет", стоящий на вооружении ВСУ, позволяет осуществлять целеуказание без включения радара, входящего в состав комплекса, и подсвет станцией ракете не нужен, то и жахнуть ракетой "Воздух-РЛС" в обратку или на опережение не выйдет. Лично я бы предпочёл, чтобы на стороне противника были ЗРК "Пэтриот", чем "IRIS-T", - пишет российский блогер fighterbomber, специализирующийся на теме военной авиации.

Также в ближайшие недели Германия совместно с Нидерландами доставит в Украину 12 самоходных гаубиц, а украинские солдаты уже через несколько дней закончат обучение по работе с ними.

Планы и прогнозы

Очевидно, что цель западных усилий с военными поставками - помешать России захватить Донбасс, где разворачиваются основные боевые действия.

О том, что именно ситуация на Донбассе станет определяющей для перспектив этой войны, говорят практически все. Вчера об этом заявлял глава генштаба США Марк Милли. Сегодня - Германия.

Если Путину удастся закрепиться на Донбассе, мира в Европе не будет, а Кремль воспользуется ситуаций для перегруппировки своих сил, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По ее словам, после неудачной попытки нанесения быстрого поражения Украине, Путин перенаправил усилия на захват Донбасса. Закрепление России на этих территориях грозит "опасными последствиями для всей Европы". Поэтому, по ее мнению, необходимо продолжать поддержку Украины.

В западных СМИ в последнее время публикуется много репортажей о тяжелой ситуации для ВСУ на Донбассе и недовольстве бойцов. Делается упор на нехватку оружия.

Впрочем, это может иметь двоякий эффект. С одной стороны - такие статьи побуждают увеличивать военную помощь Украине, чтобы добиться паритета в вооружениях с россиянами. С другой - зарождают сомнения в том, что России в войне в Украине можно нанести поражение.

А этом добавляет аргументов тем политикам на Западе, кто считает, что с Россией нужно поскорее договорится, пойдя на уступки и компромиссы.

Но в конечно счёте, все будет опять же зависеть от исхода битвы за Донбасс, которая и покажет какие прогнозы оправдываются. Если Украине с помощью Запада удастся переломить ситуацию, то дальше России попытаются продиктовать условия мира. Если же РФ захватит весь Донбасс, условия попытается продиктовать уже Москва - под угрозой новых наступлений в Украине.

То есть до завершения операций на Донбассе, по переговорам ничего скорее всего не изменится. Впрочем, Арестович считает, что переговоры идут - но не с Украиной, а у Москвы с Западом.

"Явно идут серьезные торги. Когда идут торги, стороны друг другу уступают. Россия делает реверансы в пользу разблокирования портов и обмена пленными. Американцы и европейцы должны меняться тоже - например, на отсутствие эскалации", - заявил советник Ермака во вчерашнем эфире "Фейгин Live".

По мнению Арестовича, идет закулисный диалог, который начался со звонка в Москву военных руководителей США, и поэтому "война становится более управляемой, что снижает риски более серьезной эскалации - например, ядерной и химической".

Арестович считает, что США именно поэтому не поставляют Киеву дальнобойных ракет.

"Референдум" - в течение года

На захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей поставленные Россией "власти" регулярно высказываются о том, что планируют войти в состав РФ.

Но сегодня намерения о "присоединении" были поддержаны на довольно высоком уровне в самой России.

Первым высказался секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. По его словам, Херсонская область Украины и территории в границах "Луганской и Донецкой народных республик" войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти "референдум", как только позволит ситуация.

"Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких", - сказал Турчак.

Говоря о "ДНР" и "ЛНР", Турчак заверил, что "ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем", что они также "присоединятся к России".

Спустя несколько часов дополнил его сенатор сенатор Совета Федерации, член международного комитета Совфеда. "Референдумы о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти в течение года", — сказал Сергей Цеков.

Кремль был более осторожен в высказываниях. Но тоже понятно было, куда ветер дует.

"Мы неоднократно говорили, что люди сами должны выбирать свое будущее. И как раз жители двух государств, ЛНР и ДНР, и жители территорий, я имею в виду Херсонщину, Запорожье, именно они должны принимать решение о своем будущем", — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий рассчитывает на "присоединение" Донецкой, Луганской и Херсонской областей к России уже в июле.

"Референдум о вхождении "ДНР", "ЛНР", и Херсонской области мог бы пройти одновременно, это было бы логично", - сказал он, добавив, что у России "хватит ресурсов на обеспечение включения этих территорий в свой состав".

Тем временем, о захваченных территориях высказался и Зеленский.

Он сказал, что Украина не будет спешить с их освобождением, если это потребует десятков тысяч жертв, а будет ждать нужного вооружения.

"Мы не привязываемся к дате деоккупации, мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги, наши операции, связанные с деокупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по максимуму наших людей. Эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете", – сказал Зеленский.

Также он повторил, что не намерена уступать свои территории, однако признал, что "с некоторыми территориями есть некоторые сложности, есть некоторые детали, но все эти сложности, их можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы, чтобы остановить войну".

Он считает, что необходимо решать "эти трудности и вызовы по дипломатическим каналам".