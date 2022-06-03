Федеральный министр экономики Роберт Хабек ожидает осенью и зимой крупных социальных споров по поводу будущих расходов на войну РФ против Украины.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

"Мы столкнемся с резким увеличением расходов на отопление. Достаточны ли тогда политические меры для поддержания общественного мира и чувства справедливости в этой стране, будет решающим вопросом осени и зимы. В этом я не совсем уверен", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли ФРГ исчерпать себя в своей поддержке Украины и санкциях против РФ.

Хабек заявил, что чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем больше может возникнуть эффект привыкания. Другие темы, вплоть до немецкой футбольной лиги, могут подавить возмущение российской агрессией и зверствами, добавил он.

По словам Хабека, российская агрессия и, в некоторой степени, санкции, введенные западными странами, уже привели к значительному росту цен на энергоносители и, как следствие, на другие товары.

Напомним, в Германии считают, что Украина не сможет в ближайшие недели отразить наступление РФ на Донбассе.

Также сообщалось, что война в Украине может привести к мировому энергетическому кризису масштабнее, чем в 1970-х.