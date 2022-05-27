Отставной генерал бундесвера и НАТО Ханс-Лотар Домрёзе заявил о том, что Украина не сможет полностью противостоять российскому наступлению на Донбассе в ближайшие недели.

Об этом он сказал в интервью телерадиокомпании MDR.

По его мнению, армия РФ превосходит украинскую по численности и дальнобойности, и украинские силы способны только местами замедлить ее продвижение.

Но с осени украинцы смогут оказывать большее сопротивление, считает Домрёзе.

По его прогнозам, примерно через полгода в Украине появится гораздо больше западных систем вооружения, а украинские солдаты будут гораздо лучше обучены обращения с ними.

До тех пор ВСУ будет ощущать тяжелые удары, хотя время играет на пользу Украине, считает он.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в случае победы РФ в Украине начнется третья мировая.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.