Глава Северодонецкой горадминистрации Александр Стрюк рассказал, что россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города, но "ВСУ выстояли".

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, в городе идут бои. "У нас есть горячая точка - это гостиница "Мир", в которую вошла российская ДРГ. В течение дня ее пытались оттуда выбить. Там довольно ожесточенная ситуация, но мы выстояли", - сказал он.

Губернатор Сергей Гайдай уточняет, что за минувшие сутки в Северодонецке погибли четыре мирных жителя. Обстрелами за сутки в области повреждено около 50 домов.

"Россияне бьют по жилым кварталам непрерывно. 26 мая от снарядов врага погибли четыре северодончанина. Все - в старых районах города. Двое из них - одновременно, у одной многоэтажки. Добавились и повреждения жилого фонда - 11 многоквартирных и один частный дом. И это исключительно в Северодонецке. Подсчитали количество разрушений после мощной артиллерийской атаки на Лисичанск в течение 25 мая – 19 объектов. 26 мая россияне открыли огонь по отделению полиции. К счастью, никто не пострадал", - сообщил он в Фейсбуке.

Напомним, ранее Гайдай заявил, что ситуация в Луганской области на грани критической.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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