Данилов заявил, что следующие недели на фронте будут очень сложными
Следующие несколько недель будут очень сложными, так как у российских военных остается большое количество оружия.
Об этом написал секретарь СНБО Алексей Данилов в своем Twitter.
Данилов добавил, что Россия изменила тактику, сосредоточив войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей. Враг планирует выйти на их админграницы.
Вместе с тем, секретарь СНБО считает неправильным "недооценивать силу врага". По его словам, "стратегические планы России остаются неизменными - уничтожить Украину как государство".
"Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны РФ больше не возникала, должны уничтожить "вторую армию" мира, а подвиг защитников Мариуполя и "Азовстали" войдет в историю", - резюмировал Данилов.
Напомним, в начале мая секретарь СНБО прогнозировал "продолжительную войну" в Украине.
Вместе с тем, ранее Зеленский назвал ситуацию на Донбассе "чрезвычайно тяжелой".
Тем временем, война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробно о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.