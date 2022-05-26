Следующие несколько недель будут очень сложными, так как у российских военных остается большое количество оружия.

Об этом написал секретарь СНБО Алексей Данилов в своем Twitter.

Данилов добавил, что Россия изменила тактику, сосредоточив войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей. Враг планирует выйти на их админграницы.

Вместе с тем, секретарь СНБО считает неправильным "недооценивать силу врага". По его словам, "стратегические планы России остаются неизменными - уничтожить Украину как государство".

"Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны РФ больше не возникала, должны уничтожить "вторую армию" мира, а подвиг защитников Мариуполя и "Азовстали" войдет в историю", - резюмировал Данилов.

Напомним, в начале мая секретарь СНБО прогнозировал "продолжительную войну" в Украине.

Вместе с тем, ранее Зеленский назвал ситуацию на Донбассе "чрезвычайно тяжелой".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

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Подробно о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.