Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны присоединиться к усилиям по изоляции России, заявив, что нельзя дать президенту РФ Владимиру Путину победить в Украине, потому что это "воодушевило бы других поджигателей войны".

Об этом Шольц заявил во время выступления в Давосе, пишет Bloomberg.

"Путин хочет вернуться к мировому порядку, в котором сильные диктуют, что правильно. Это империализм", - сказал Шольц.

Также он сказал, что вторжение России в Украину подрывает международный порядок основанный на правилах сотрудничества, который в последние десятилетия ограничивал масштабные военные конфликты.

"Поэтому наша цель предельно ясна: Путин не должен выиграть свою войну. И я убежден: он ее не выиграет", - заявил он.

Путин завершит военную кампанию, если поймет, что не может сломить оборону Украины, сказал он, добавив, что "именно поэтому мы поддерживаем Украину".

"Речь идет о том, чтобы дать понять Путину: не будет продиктованного мира. Украина этого не примет, и мы тоже", - сказал он.

Напомним, ранее посол Украины в ФРГ Мельник предположил, что Шольц не хочет поставлять тяжелое вооружение Украине и просто тянет время.

Также мы писали о том, что Шольц рассказал, когда Путин будет готов обсуждать мир в Украине.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

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