Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в случае победы РФ начнется Третья мировая.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Если Россия не проиграет, то реваншизм, шовинизм русский будут только набухать. Будут становиться все больше и масштабнее. И война, третья мировая, которой они так боятся, точно будет. Потому что Россия будет нас ненавидеть гораздо больше. Потому что мы унизили их. Мы доказали, что это не вторая армия в мире. И они захотят отомстить нам", - заявил он.

По его словам, интенсивные бои связаны с намерением РФ забрать часть территорий. Сейчас Россия собрала достаточно ресурсов на востоке Украине и поставила на кон все, что было.

"Они хотят забрать хотя бы часть нашей территории. И потому там идут очень интенсивные боевые действия. Сегодня говорить о том, что можно договориться о каком-то договоре, юридически, который будет фиксировать итоги войны, невозможно. Параллельно с этим идет дипломатическая работа на уровне политических советников с точки зрения, а какие гарантии после войны", - сказал Подоляк.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 26 мая, что военная ситуация на востоке Украины намного хуже, чем о ней говорят. Также он сказал, что Украина по-прежнему нуждается в тяжелом вооружении для эффективной борьбы с Россией.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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