"Глава ДНР" Денис Пушилин сделал несколько заявлений о планах "республики" и России на будущее. Об этом сообщают российские СМИ.

Пушилин заявил, что собирается "возродить" футбольную команду "Шахтер" в Донецке и хочет, чтобы она играла в чемпионате России.

Также он сказал, что уже ведется работа "со специалистами" по возобновлению работы мариупольских предприятий - "Азовмаш" и меткомбинат имени Ильича.

Кроме того, Пушилин утверждает, что жители Мариуполя "не хотят восстанавливать" завод "Азовсталь" из соображений экологии.

"Именно он был основным загрязнителем и не позволял городу стать курортным", - заявил "РИА Новости" Пушилин.

Напомним, Пушилин заявил, что на захваченной "Азовстали" обнаружили украинских военных.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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