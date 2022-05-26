Пушилин заявил, что на захваченной "Азовстали" обнаружили украинских военных
"Глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что территории мариупольского завода "Азовсталь" обнаружили еще несколько украинских военных. По его словам, они сдались без боя.
Об этом он сказал в интервью РИА "Новости".
"Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то отстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания", - заявил Пушилин.
Вместе с тем, он сказал, что первый этап "трибунала" над украинскими военнослужащими, о котором Пушилин ранее говорил, может быть проведён уже до конца этого лета.
"Абсолютно логично, если все же мариупольский трибунал будет первым. Теоретически, можем ли мы успеть это провести летом? Да, и я бы здесь все же не затягивал. Во-первых, это будет понятно для всех", - сказал он.
Кроме того, он сказал, что "референдум" о присоединении Донецкой и Луганской областей к РФ может пройти только после полного захвата Донбасса
"Итоги такого "референдума" вполне очевидны и они вполне понятны. Но подходить к нему уже в практической плоскости будет целесообразно, когда мы выйдем на границы Донецкой и Луганской "народных республик". Всему свое время", - заявил он.
Напомним, ранее в Минобороны России заявили, что с "Азовстали" вышли все украинские военные.
Также сообщалось, что в МИД РФ заявляли, что обмен защитников "Азовстали" возможен после суда над ними.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.
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