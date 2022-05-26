"Глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что территории мариупольского завода "Азовсталь" обнаружили еще несколько украинских военных. По его словам, они сдались без боя.

Об этом он сказал в интервью РИА "Новости".

"Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то отстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания", - заявил Пушилин.

Вместе с тем, он сказал, что первый этап "трибунала" над украинскими военнослужащими, о котором Пушилин ранее говорил, может быть проведён уже до конца этого лета.

"Абсолютно логично, если все же мариупольский трибунал будет первым. Теоретически, можем ли мы успеть это провести летом? Да, и я бы здесь все же не затягивал. Во-первых, это будет понятно для всех", - сказал он.

Кроме того, он сказал, что "референдум" о присоединении Донецкой и Луганской областей к РФ может пройти только после полного захвата Донбасса

"Итоги такого "референдума" вполне очевидны и они вполне понятны. Но подходить к нему уже в практической плоскости будет целесообразно, когда мы выйдем на границы Донецкой и Луганской "народных республик". Всему свое время", - заявил он.

Напомним, ранее в Минобороны России заявили, что с "Азовстали" вышли все украинские военные.

Также сообщалось, что в МИД РФ заявляли, что обмен защитников "Азовстали" возможен после суда над ними.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

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